"Технополис "Москва" возглавил рейтинг особых экономических зон РФ – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичная особая экономическая зона "Технополис "Москва" снова стала лучшей среди российских ОЭЗ и индустриальных парков. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"ОЭЗ "Технополис "Москва" третий раз подряд возглавила рейтинг индустриальных парков и особых экономических зон России. <...> Специалисты <...> высоко оценили условия для развития высокотехнологичного бизнеса", – написал мэр.

Всего в рамках рейтинга анализировалось 126 площадок, 100 из которых – индустриальные парки.

Как отметил градоначальник, сегодня на базе московской ОЭЗ работает свыше 200 предприятий, почти 90 из которых – резиденты площадки. Они занимаются производством лекарств, ПО, микросхем и другой продукции.

За все время работы предприятия "Технополиса "Москва" инвестировали в свое развитие более 125 миллиардов рублей. А в прошлом году объем их производства увеличился на 61,1%.

Ранее заммэра Владимир Ефимов сообщил, что резиденты "Технополиса "Москва" инвестировали в столичную промышленность порядка 20% от общей суммы вложений. Также они создали в городе почти две тысячи рабочих мест, что на 40% больше, чем годом ранее.



Собянин рассказал о работе особой экономической зоны "Технополис Москва"