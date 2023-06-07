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10:58

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Промышленное производство в Москве выросло на 7,2% за четыре месяца 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В период с января по апрель 2023 года столичные промышленные производства нарастили объем производства на 7,2%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Объем производства обрабатывающих предприятий в сравнении с январем – апрелем 2022 года вырос на 8,5%.

"Это говорит о том, что предприятия действительно используют появившиеся после ухода зарубежных конкурентов возможности по наращиванию доли рынка и активно расширяют выпуск товаров", – сообщил Ефимов.

По словам заммэра, подобного удалось достичь благодаря эффективным мерам поддержки предприятий, развитию промышленного бизнеса и благоприятному инвестиционному климату в столице. За последние 10 лет обрабатывающая промышленность города выросла на 78%.

Всего в Москве функционируют 3,5 тысячи промышленных площадок. Из них по 250 производят продукты и одежду, более 200 – лекарства и медоборудование, почти 200 занимаются машиностроением, 48 задействованы в сфере микроэлектроники.

Предприниматели могут узнать о мерах поддержки промышленности, локализации в Москве, подборе поставщиков и других аспектах по телефону +7 (495) 630-00-00 или по электронной почте industrysupport@mos.ru.

Ранее стало известно, что столичный производитель нетканых материалов "Монтем" увеличил в два раза выпуск фильтров для сахарных заводов в период с января по апрель 2023 года. Компания выпустила более 50 тысяч фильтров для заказчиков. До конца года предприятие планирует поставить заводам еще около 100 тысяч единиц продукции.

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