Компания ОЭЗ "Технополис "Москва" запустит производство титановых имплантатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Компания ОЭЗ "Технополис "Москва" начнет выпускать титановые имплантаты, которые должны импортозаместить до 30% российского рынка. Об этом заявил заммэра столицы Владимир Ефимов.

"Предприятие планирует ежегодно выпускать не менее 140 тысяч единиц титановых имплантатов и необходимого хирургического инструмента для их установки, изъятия и замены. <...> Компания планирует начать выпуск продукции в четвертом квартале 2024 года. Уровень локализации производства имплантатов достигнет 90%", – сказал Ефимов.

Отмечается, что сейчас российский рынок имплантатов для восстановительной травматологии и ортопедии, нейрохирургии, спинальной и черепно-челюстно-лицевой хирургии представлен преимущественно иностранной продукцией.

В планы компании "Технополис "Москва" входит выпуск пластин для накостного остеосинтеза мелких, средних и крупных костных фрагментов, а также интрамедуллярных (локализующихся в веществе костного мозга) штифтов для лечения переломов плечевой, бедренной и большеберцовой костей.

Как уточнил Ефимов, общая площадь производства достигнет 1,7 тысячи квадратных метров, будет создано 83 рабочих места. По словам заммэра Москвы, продукция должна заменить западные аналоги в области восстановительной хирургии.

Медицинский кластер ОЭЗ "Технополис "Москва" представлен 23 предприятиями. Производство имплантатов разместится в одном из инновационных лабораторно-промышленных корпусов площадки "Алабушево".

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