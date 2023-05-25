В Московском медтехе обсудили "Хирургию будущего", многие передовые технологии уже применяются. Например, хирурги спинального центра 67-й больницы проводят уникальные операции на позвоночнике с применением динамических имплантов. Такие операции возвращают в профессию спортсменов после тяжелых травм, а проводят их в инновационных операционных.

В своей работе врачи применяют также и робототехнику. Она помогает в диагностике и проведении сложных операций.

Команды врачей и ученых разрабатывают новые технологии, пользуясь грантовой программой мэра Москвы. Ее запустили в 2022 году. В рамках программы ежегодно выделяется один миллиард рублей.

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