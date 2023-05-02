Собянин: за 12 лет в столице построили более 900 социальных объектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Столичному Стройкомлексу исполнилось 35 лет, благодаря его работе в Москве было построено более 900 социальных объектов, реализуются программы реновации, проводится реконструкция бывших промышленных зон и многое другое. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Делаем все возможное для создания в Москве комфортной среды. У жителей новых районов в шаговой доступности от дома появляются все необходимые сервисы, отпадает нужда куда-то ехать и остается больше времени на отдых и досуг", – отметил мэр.

По словам Собянина, за последние 12 лет в Москве удалось построить и ввести в эксплуатацию более 120 миллионов квадратных метров недвижимости, из которых 51 миллион – это жилые дома. Стройкомплекс смог создать 907 объектов социальной инфраструктуры, 132 поликлиники, 374 детских сада, 158 школьных зданий, 64 объекта культуры и 179 спортивных сооружений.

Он добавил, что в отрасли строительства и смежных ей работают более 1 миллиона человек, среди которых строители, архитекторы, проектировщики и другие сотрудники.

Благодаря их работе было открыто 109 станций метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК). Также был реализован масштабный проект по постройке Большой кольцевой линии (БКЛ), отметил он.

"Построены и открыты большинство корпусов больницы в Коммунарке, в рекордные сроки был введен госпиталь в Вороновском", – подчеркнул Собянин.

Сотрудники Стройкомплекса смогли обновить несколько театров, таких как "Геликон-опера", "Табакерка", "Градский Холл" и Театр "Русская песня", открыли новые сцены в театрах имени Вахтангова и имени Ермоловой. Строительные работы прошли в корпусе Et Cetera.

По словам градоначальника, сотрудники комплекса смогли создать "шедевр мирового уровня" – парк "Зарядье", в котором был возведен концертный зал.

Также были построены и реконструированы стадионы "Лужники", "ЦСКА", "Спартак" и "Динамо", что позволило провести чемпионаты мира по футболу, хоккею, соревнования по легкой атлетике и многие другие важные спортивные события, резюмировал Собянин.

Ранее начальник отдела инновационного развития строительной отрасли департамента градостроительной политики Москвы Светлана Марченкова заявляла, что столичный Стройкомплекс еженедельно проводит оценку изменения стоимости по 30 основным ценообразующим строительным материалам.



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