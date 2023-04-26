В Москве снесли 80 домов по программе реновации с начала 2023 года

Фото: Москва 24/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

С начала текущего года в Москве в рамках программы реновации снесли 80 старых домов. Об этом сообщил глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

"Только с начала года объем сноса достиг 80 домов. <...> На месте расселенных и снесенных старых домов возводятся комфортные и современные новостройки. Уже сейчас на месте сноса домов строится 66 жилых зданий", – сказал он.

По его словам, то, как будут реализовываться планы по переселению горожан в новостройки, будет зависеть в том числе и от темпов сноса уже расселенных домов.

В свою очередь, глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что больше всего домов с начала года снесли на севере Москвы – 16 зданий, затем идет ЗАО, где сносу подверглись 14 домов.

"Важно отметить, что старые расселенные дома демонтируются по технологии умного сноса. Технология подразумевает минимум шума и пыли, а также эффективную переработку мусора и вторичное использование отходов", – рассказал он.

Ранее сообщалось, что в первом квартале текущего года свыше 6,8 тысячи москвичей получили новые квартиры по программе реновации. Больше всего новоселов в ВАО – там в новостройки переедут 1,6 тысячи человек. В общей сложности новые квартиры получили жители 36 старых домов.

