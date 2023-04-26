В России будет создана единая система выдачи квартир сиротам

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В России разрабатывают единую систему учета жилья для предоставления детям-сиротам. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минстрой и "Дом.РФ".

Подобную систему планируют ввести по всей стране в 2024 году. На данный момент запущен ее пилотный проект в шести субъектах РФ: Калининградской, Воронежской, Нижегородской, Липецкой, Омской областях, а также в Красноярском крае. В этих регионах были сформированы списки жилья, всего около 15,3 тысячи объектов.

По словам замглавы Минстроя Никиты Стасишина, создание единой системы позволит не только учитывать жилье, подходящее под условия госпрограмм для детей-сирот, но и планировать и распределение, а также анализировать актуальные данные по использованию.

По данным Счетной палаты, за год очередь сирот за положенным им жильем увеличилась на 2,4 тысячи человек – на данный момент жилплощадь ждут более 194 тысяч совершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Совете Федерации поддержали проект федерального закона "О соблюдении тишины и покоя граждан в РФ", который предполагает введение для всех регионов единого времени запрета на шум.

До этого стало известно, что более 17,5 тысячи человек на юго-востоке Москвы переселяются в рамках программы реновации из 94 старых домов, при этом 52 дома уже полностью расселены.