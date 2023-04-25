В Совфеде поддержали законопроект о едином времени тишины для всех регионов

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В Совете Федерации поддержали проект федерального закона "О соблюдении тишины и покоя граждан в РФ". Об этом сообщает газета "Известия".

Документ предполагает введение для всех регионов времени запрета на шум с 22:00 до 7:00, а также единое время для громкого ремонта с 9:00 до 19:00, при этом только в будние дни и с перерывом с 13:00 до 15:00.

Помимо этого, управляющие компании получат право привлекать нарушителей к ответственности и проводить с гражданами профилактические беседы. Законопроект рассмотрят в первом чтении в весеннюю сессию Госдумы, сообщил первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ от ЛДПР Владимир Кошелев.

Член Совфеда Анатолий Артамонов указал на необходимость как можно четче прописать в документе, что именно можно считать шумом.

В феврале стало известно, что в России хотят ввести единое для всех регионов время тишины. Кроме того, штрафы за нарушение тишины и покоя жильцов также предполагается сделать едиными для всех субъектов, установив их в административном кодексе РФ.

Ранее сообщалось, что в Совете Федерации поддержали предложение усыплять бродячих животных. По мнению члена конституционного комитета Совфеда Александра Башкина, при определенных условиях и с соблюдением соответствующих мер эвтаназия не понадобится. Однако она может оказаться необходимой в определенный момент.