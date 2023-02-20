В России могут ввести единый для всех регионов закон о тишине

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В России хотят ввести единое для всех регионов время тишины. Соответствующий законопроект в ближайшее время собираются внести в Госдуму депутаты ЛДПР. Текст документа оказался в распоряжении газеты "Известия".

На сегодняшний день каждый субъект РФ сам устанавливает себе время тишины. Законопроект же предполагает единое для всех регионов России время тишины с 22:00 до 7:00 ежедневно, а также разрешенный интервал на шумные ремонтные работы с 9:00 до 19:00 по будням с перерывом с 14:00 до 16:00. Исключением являются праздничные дни, устранение последствий ЧС и т.д.

Согласно проекту, управляющие компании получат право составлять акты о нарушении тишины, привлекать жильцов к ответственности, а также проводить профилактические беседы с ними. Акты, составленные УК, также будут служить дополнительным основанием для возбуждения административного дела, добавил депутат фракции ЛДПР Владимир Кошелев.

Кроме того, штрафы за нарушение тишины и покоя жильцов также предполагается сделать едиными для всех субъектов, установив их в административном кодексе РФ.

Ранее председатель комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов предложил исключить субботу из перечня дней, в которые в Москве разрешено проводить ремонт.

Парламентарий объяснил, что шум является фактором стресса для организма, причем его негативное влияние многократно усиливается, если он мешает полноценному отдыху. В то же время сегодня в Москве делать ремонт можно с 09:00, в том числе и в субботу, что лишает людей возможности отдохнуть утром.

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