Нарушающих тишину водителей будут ловить с помощью шумомеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что водителей, нарушающих тишину ночью, будут ловить с помощью шумомеров. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Соответствующий законопроект о штрафах за нарушение тишины ночью уже внесли на рассмотрение в Госдуму. По словам Шапошникова, если документ будет одобрен, субъекты РФ получат право применять меры административной ответственности к шумным водителям.

"Недобросовестных водителей предлагается "ловить" с помощью шумомеров – специальных камер, работающих в автоматическом режиме и оснащенных средствами измерения уровня шума", – объяснил он.

Шапошников отметил, что речь идет о тех, кто имеет шумное неисправное транспортное средство, а также о тех, кто специально установил модифицированную систему выпуска отработанных газов или включает громкую музыку.

Ранее стало известно, что инициатива, согласно которой может быть увеличено штрафное взыскание за эксплуатацию транспортных средств, превышающих уровень допустимого шума, внесена в Госдуму.

В пояснительной записке к инициативе уточнили, что решение увеличить штрафы было принято с целью предупреждения владельцев слишком шумных транспортных средств, к которым относятся спортивные автомобили и мотоциклы с двигателями высокой мощности.



В Москве поднимут штрафы для шумных водителей

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