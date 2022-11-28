В ГД внесли законопроект о повышении штрафов за чрезмерно громкий автотранспорт

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Инициатива, согласно которой может быть увеличено штрафное взыскание за эксплуатацию транспортных средств, превышающих уровень допустимого шума, внесена в Государственную думу. Соответствующий законопроект опубликован в базе данных ГД.

В пояснительной записке к инициативе уточнили, что решение увеличить штрафы было принято с целью предупреждения владельцев слишком шумных транспортных средств, к которым относятся спортивные автомобили и мотоциклы с двигателями высокой мощности.

"<…> предлагается закрепить возможность устанавливать размер штрафа в зависимости от категории транспортного средства и мощности его двигателя (при этом для граждан размер штрафа может превышать пять тысяч рублей)", – говорится в сообщении.

Инициативой разрешено субъектам государства устанавливать административную ответственность за нарушение покоя россиян и тишины посредством использования автомобилей или мотоциклов.

Также депутаты предложили организовывать задержание средств передвижения с модифицированной системой выпуска отработанных газов двигателя, так как его использование может стать причиной чрезмерного шума.

Ранее "Деловая Россия" направила обращение в Минстрой РФ с предложением наделить управляющие компании (УК) обязанностью следить за соблюдением тишины в зданиях. В случае нарушений они предложили обращаться в полицию.



Мосгордума обсудит законопроект о штрафах за шумную езду

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