В России предложили внести в КоАП штрафы за нарушение тишины и покоя ночью

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Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на отзыв в кабмин законопроект "О внесении изменений в КоАП".
Документ предлагает дополнить 20-ю главу кодекса новой статьей об административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан ночью. Об этом сообщает газета "Известия".
По мнению авторов документа, на региональном уровне механизм привлечения к ответственности за такие нарушения является сложным, слишком растянутым по времени, и в целом не работает.
"Людей в мегаполисах просто мучают по ночам. Строительные компании, увеселительные заведения, шумные гулянки, кафе, рестораны. Мы считаем, что была сделана ошибка, когда полномочия по установлению наказания за нарушение тишины были переданы на уровень субъектов", – заявил Нилов.
По словам депутата, административные штрафы, которые предлагается внести в КоАП, для граждан должны составлять от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.
В начале ноября прошлого года первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова заявляла, что в новом Кодексе об административных правонарушениях штраф за нарушение тишины в ночное время суток составит от 1 до 2 тысяч рублей. Они будут налагаться за нарушение тишины и покоя, в том числе в жилых помещениях, с 23:00 до 07:00.
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