В РФ анонсировали административные штрафы за нарушение тишины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В новом Кодексе об административных правонарушениях штраф за нарушение тишины в ночное время суток составит от 1 до 2 тысяч рублей. Об этом заявила РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.
Согласно проекту нового КоАП РФ, штрафы будут налагаться за нарушение тишины и покоя, в том числе в жилых помещениях, с 23:00 до 07:00.
"Штрафы по статье предусмотрены небольшие, но бытовых дебоширов они способны остановить", – уточнила она.
По словам Рукавишниковой, для выявления нарушения тишины и покоя не понадобятся какие-либо технические средства для измерения уровня децибел. Приравниваться к нарушениям будут и громкое празднование соседей после установленного часа, и музыка на полной громкости, а также ночной ремонт.
"Универсальным рецептом от всех подобных действий предполагается сделать звонок в полицию", – отметила зампредседателя.
При этом в новом кодексе будет предусмотрен список ситуаций, при которых допускается нарушение тишины после определенного часа. Это аварийно-спасательные работы, ликвидация последствий ЧС, проведение срочных работ, действия, совершаемые при отправлении религиозных культов, а также проведение зрелищных, спортивных и культурно-массовых мероприятий, которые были разрешены представителями госвласти или органами местного самоуправления.
Ранее в Мосгордуме одобрили законопроект об ужесточении наказания за нарушение тишины в столице. Отмечалось, что предлагаемые нормы запретят использовать транспортные средства с демонтированными или модифицированными двигателями, нарушающими тишину в ночное время.
"Специальный репортаж": "рейтинг штрафов"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: