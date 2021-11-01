В РФ анонсировали административные штрафы за нарушение тишины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В новом Кодексе об административных правонарушениях штраф за нарушение тишины в ночное время суток составит от 1 до 2 тысяч рублей. Об этом заявила РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

Согласно проекту нового КоАП РФ, штрафы будут налагаться за нарушение тишины и покоя, в том числе в жилых помещениях, с 23:00 до 07:00.

"Штрафы по статье предусмотрены небольшие, но бытовых дебоширов они способны остановить", – уточнила она.

По словам Рукавишниковой, для выявления нарушения тишины и покоя не понадобятся какие-либо технические средства для измерения уровня децибел. Приравниваться к нарушениям будут и громкое празднование соседей после установленного часа, и музыка на полной громкости, а также ночной ремонт.

"Универсальным рецептом от всех подобных действий предполагается сделать звонок в полицию", – отметила зампредседателя.

При этом в новом кодексе будет предусмотрен список ситуаций, при которых допускается нарушение тишины после определенного часа. Это аварийно-спасательные работы, ликвидация последствий ЧС, проведение срочных работ, действия, совершаемые при отправлении религиозных культов, а также проведение зрелищных, спортивных и культурно-массовых мероприятий, которые были разрешены представителями госвласти или органами местного самоуправления.

Ранее в Мосгордуме одобрили законопроект об ужесточении наказания за нарушение тишины в столице. Отмечалось, что предлагаемые нормы запретят использовать транспортные средства с демонтированными или модифицированными двигателями, нарушающими тишину в ночное время.

