Юристы объяснили, можно ли делать ремонт в нерабочую неделю

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Во время нерабочей недели проводить ремонтные работы в квартирах можно в любой день, если он не праздничный и не выходной. Об этом РИА Новости сообщили опрошенные юристы.

В частности, управляющий партнер юридической компании "Генезис" Артем Денисов рассказал, что

объявленная Владимиром Путиным нерабочая неделя не является полностью выходными или праздничными днями, поэтому строительные и шумные работы можно проводить в обычном режиме.

Он уточнил, что шуметь нельзя 4 ноября, поскольку это праздничный день. Также запрещено делать это в классические выходные, то есть в субботу и воскресенье.

Установленный для праздничных дней запрет не распространяется на нерабочие дни – 29 октября, 1–3 ноября. В то же время пятница, 5 ноября, в этом году отнесена к выходным дням, поэтому шуметь в этот день запрещено.

Управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин, в свою очередь, рассказал, что понятие нерабочих дней ввели недавно и поэтому оно в законодательстве не детализируется. Если же следовать духу закона, то в отношении ремонтов корректно придерживаться правил выходного дня.

Кроме того, Денисов напомнил, что в каждом регионе есть свои правила. К примеру, в Москве действует закон "О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве". Согласно ему, совершать ремонтные работы можно в будни до 19:00 с перерывами.

Административную ответственность за нарушение тишины устанавливает региональное законодательство. В среднем по России нарушителей тишины ночью ожидает штраф в пределах от одной до двух тысяч рублей для граждан.

Если же соседи нарушают закон и шумят в запрещенное время, жильцы дома вправе вызвать полицию, а также обратиться через электронное заявление в прокуратуру или Роспотребнадзор.

Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы.

Почти две трети жителей столицы планируют провести нерабочие дни дома, при этом 36% москвичей рассчитывают посвятить свободное время прогулкам. Такими данными ранее поделились аналитики компании IFORS Research.