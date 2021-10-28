Москвичи рассказали, где планируют провести нерабочие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Почти две трети жителей столицы планируют провести нерабочие дни дома, при этом 36% москвичей рассчитывают посвятить свободное время прогулкам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования компании IFORS Research.

Также горожане дали оценку эффективности введенным в Москве ограничительным мерам. По их мнению, наиболее действенным ограничением является перевод 30% работников на удаленный режим работы. Москвичи оценили его в среднем на 3,6 балла.

Второе место заняли сразу несколько мер, оцененных на 3,5 балла. Ими стали масочно-перчаточный режим в общественных местах, дистанционный формат работы школ, колледжей и вузов, а также запрет на въезд и выезд из страны.

Самой низкой оценки горожан удостоились объявленные нерабочие дни в июне (2,9 балла), введение QR-кодов для посещения заведений общепита и развлекательных мероприятий (2,8 балла), а также система электронных пропусков и домашний режим (2,7 балла).

Отмечается, что опрос проводился в октябре среди тысячи москвичей.

20 октября Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом заработные платы работников сохранятся.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

