В Кремле не планируют вводить запрет на поездки для россиян в нерабочие дни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российские власти не рассматривают возможность введения запретов на поездки и путешествия в период нерабочих дней, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие люди предпочли отправиться в поездки и путешествия в нерабочие дни. Возможны эпидемиологические последствия после этого. Но, с другой стороны, это не запрещено, каких-то запретов на этот счет не вводилось и вводиться не планируется", – пояснил Песков.

Также представитель Кремля отметил, что ограничение передвижений внутри страны является крайней мерой, введение которой не приветствуется.

20 октября Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом заработные платы работников сохранятся.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.