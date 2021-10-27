В Кремле не планируют вводить запрет на поездки для россиян в нерабочие дни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российские власти не рассматривают возможность введения запретов на поездки и путешествия в период нерабочих дней, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
"Эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие люди предпочли отправиться в поездки и путешествия в нерабочие дни. Возможны эпидемиологические последствия после этого. Но, с другой стороны, это не запрещено, каких-то запретов на этот счет не вводилось и вводиться не планируется", – пояснил Песков.
Также представитель Кремля отметил, что ограничение передвижений внутри страны является крайней мерой, введение которой не приветствуется.
20 октября Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом заработные платы работников сохранятся.
В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.
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