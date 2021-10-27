Период нерабочих дней окажется коротким в случае соблюдения ограничений – Голикова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вице-премьер Татьяна Голикова выразила надежду, что период нерабочих дней в России окажется коротким, если граждане будут ответственно соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические меры.

Голикова напомнила о рекомендациях Владимира Путина предоставлять работникам два выходных дня для прохождения вакцинации от коронавируса, а также о переводе работающих пенсионеров на дистанционный формат работы с сохранением заработной платы.

"Надеюсь, что, если все это будет соблюдено, это будет короткий период нерабочих дней, после которого мы с вами снова приступим к работе", – заявила вице-премьер, передает РИА Новости.

20 октября Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом заработные платы работников сохранятся.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.