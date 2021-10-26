Эксперт назвал объявленное количество нерабочих дней в России оправданным

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Введение определенного количества нерабочих дней в России оправдывается сократившимся инкубационным периодом COVID-19, заявил в эфире телеканала "Россия 24" замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"В целом, учитывая то обстоятельство, что доминирует "Дельта", инкубационный период значительно сократился, он уже около недели, а не 14 дней, и мы знаем, что пациент максимально заразителен за два дня до появления клинических симптомов, вот именно такой период времени, когда устраиваются длинные каникулы, применительно к "Дельта"-штамму он оправдан", – сказал Горелов.

20 октября Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом заработные платы работников сохранятся.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

