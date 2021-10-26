Москва не будет останавливать стройки в нерабочие дни

16:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Департамент строительства Москвы сообщил, что столичные стройки не будут останавливать на период нерабочих дней. Об этом сообщает РИА Недвижимость.
"Строительство объектов городского заказа в период нерабочих дней будет выполняться в полном объеме. Приостановку строительства всех объектов Адресной инвестиционной программы и программы реновации осуществлять не планируется", – уточнили в ведомстве.
По данным Депстроя, строительные подрядчики по-прежнему соблюдают требования по профилактике коронавирусной инфекции.
Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. Работникам при этом сохранят зарплату. В Москве ограничения вводятся с 28 октября по 7 ноября.
Как заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, во время нерабочей недели в Москве будут работать пункты вакцинации и экспресс-тестирования.
Москвичей спросили о планах в нерабочую неделю
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