Пункты вакцинации и экспресс-тестирования продолжат работу в нерабочие дни в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В Москве на нерабочей неделе будут работать пункты вакцинации и экспресс-тестирования. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, введение нерабочих дней позволит сдержать распространение коронавируса. В это время Ракова призвала горожан съездить на дачу или сделать прививку от коронавируса.
"Сделать прививку можно без записи в популярных общественных местах или по записи в поликлинике. Пункты бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус будут открыты в центрах госуслуг, торговых центрах и в транспортно-пересадочных узлах – всего 50 точек", – добавила Ракова.
Она также отметила, что тестирование позволяет вовремя выявить коронавирус, быстрее начать лечение и тем самым снизить вероятность тяжелой формы течения заболевания.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что во всех регионах РФ введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан. Она отметила, что такие постановления подписали главные санитарные врачи в регионах.
Вакцинация в Москве увеличилась в четыре раза по сравнению с августом
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