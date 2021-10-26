Собянин заявил, что за последнюю неделю число госпитализаций в Москве выросло на 10%

14:46
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
За последнюю неделю число госпитализаций из-за COVID-19 в Москве выросло на 10%, заявил мэр столицы Сергей Собянин на координационном совете по борьбе с коронавирусом.
Он также отметил, что в городе ситуация остается напряженной.
"За последнюю неделю количество выявленных заболеваний увеличилось на 14%. Очевидно, что продолжается рост. Может быть, не в такой динамике, но рост серьезный", – подчеркнул Собянин.
При этом он заметил, что в настоящее время объем госпитализаций ниже, чем в прошлые периоды. Собянин считает, что на это повлияла вакцинация.
По словам мэра, на сегодняшний день в столице заполнено 12 500 коек.
Ранее Собянин заявил, что в столице вакцинация против COVID-19 увеличилась в четыре раза по сравнению с августом 2021 года. По словам мэра, в Москве будут увеличивать мощность пунктов вакцинации, если возрастет число желающих сделать прививку от коронавируса.
Песков заявил, что в Москве не планируют вводить локдаун
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: