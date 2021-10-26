Собянин заявил, что за последнюю неделю число госпитализаций в Москве выросло на 10%

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

За последнюю неделю число госпитализаций из-за COVID-19 в Москве выросло на 10%, заявил мэр столицы Сергей Собянин на координационном совете по борьбе с коронавирусом.

Он также отметил, что в городе ситуация остается напряженной.

"За последнюю неделю количество выявленных заболеваний увеличилось на 14%. Очевидно, что продолжается рост. Может быть, не в такой динамике, но рост серьезный", – подчеркнул Собянин.

При этом он заметил, что в настоящее время объем госпитализаций ниже, чем в прошлые периоды. Собянин считает, что на это повлияла вакцинация.

По словам мэра, на сегодняшний день в столице заполнено 12 500 коек.

Ранее Собянин заявил, что в столице вакцинация против COVID-19 увеличилась в четыре раза по сравнению с августом 2021 года. По словам мэра, в Москве будут увеличивать мощность пунктов вакцинации, если возрастет число желающих сделать прививку от коронавируса.

