Темпы вакцинации в Москве увеличились в четыре раза по сравнению с августом

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве вакцинация против COVID-19 ускорилась в четыре раза по сравнению с августом 2021 года, сообщил Сергей Собянин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Вакцинация в Москве в последнее время увеличилась в разы, в четыре раза от минимального порога, который был в конце августа", – заявил Собянин, добавив, что также в Москве наращивается объем ревакцинации.

По словам мэра, также в столице будут увеличивать мощность пунктов вакцинации, если возрастет число желающих сделать прививку от коронавируса.

"Мы наращиваем мощности пунктов вакцинации для того, чтобы минимизировать возможные очереди. При увеличении количества желающих будет развернуто необходимое количество пунктов вакцинации, так, чтобы все могли получить в нормальных условиях вакцинацию", – рассказал градоначальник.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об основных рисках отказа от вакцинации. В ведомстве предупредили, что у перенесших коронавирус в 5,6 раза увеличивается риск эректильной дисфункции, а также 33% после COVID-19 страдают от нервно-психологических расстройств. При этом болезнь, отметили специалисты, в среднем длится 2–3 недели.

