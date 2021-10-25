Минздрав РФ утвердил форму сертификата о вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство здравоохранения РФ утвердило форму сертификата о прохождении вакцинации от коронавируса. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Утвердить: форму медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией", – говорится в приказе ведомства.

В силу документ вступит с 8 ноября 2021 года. Ранее выданные сертификаты будут автоматически переоформлены на портале госуслуг до 1 марта 2022 года.

В сертификате будет указываться ФИО, дата рождения, пол, адрес места жительства привитого и дата формирования документа. Также туда внесут QR-код, информацию о препарате, ревакцинации и наличии противопоказаний.

Сертификат будет сформирован в электронном виде на русском и английском языках не позднее чем через три дня после завершения вакцинации. Документ также можно будет получить в бумажном варианте.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что около 80% граждан, которые заболели коронавирусом в тяжелой форме после прививки "Спутником V", купили сертификат о вакцинации.

