Гинцбург назвал долю купивших сертификаты о вакцинации среди заболевших COVID-19 в РФ

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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что около 80% граждан, которые заболели коронавирусом в тяжелой форме после прививки "Спутником V", купили сертификат о вакцинации. Об этом пишет ТАСС.

"Если вакцинированные якобы "Спутником V" тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами. Среди них 80% – те, которые купили", – отметил Гинцбург.

Он добавил, что специальный анализ на наличие маркеров препарата позволяет проверить, вакцинировался ли человек "Спутником V" или нет. Он также считает, что существующие сегодня публичные дела о покупке сертификатов о вакцинации – это только часть того, что происходит на самом деле.

"Люди обманывают сами себя. Они думают, что действительно привиты, ослабляют всякие карантинные ограничения. И риск заболевания у них резко возрастает в результате того, что у них изменяется поведение. Кроме того, они подвергают смертельной угрозе других", – добавил Гинцбург.

Ранее в Электростали арестовали двух медработников и шестерых посредников за подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса и получение взяток. Известно, что услугами нарушителей воспользовались более 60 человек.

