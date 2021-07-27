В Москве задержали подозреваемого в торговле поддельными сертификатами о вакцинации

В Москве задержали производителя поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19. Им оказался 30-летний мигрант. Вышли на него через интернет-сайт, на котором предлагались поддельные сертификаты. Заказ доставлял курьер.

В квартире подозреваемого нашли более 300 бланков и 20 уже заполненных и готовых к продаже документов. По словам мужчины, справки он продавал за 5 тысяч рублей.

Заведено уголовное дело. По закону за подделку изготовителю грозит до 2 лет лишения свободы. Покупателю – до года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.