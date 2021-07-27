Взрыв на мусоросжигательном предприятии произошел в Германии

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В немецком городе Леверкузен в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия прогремел взрыв на мусоросжигательном заводе. Об этом сообщает РИА Новости

На кадрах очевидцев, заснявших место происшествия, виден густой столб черного дыма. Компания Currenta, владеющая промзоной, в которой расположено предприятие, подтвердила информацию о взрыве.

"На месте работают пожарные и автомобили замера загрязнения воздуха. Призываем жителей укрыться в закрытых помещениях и держать двери и окна закрытыми", – уточнили в компании.

Между тем, по данным местной полиции, в результате инцидента пострадали несколько человек. На данный момент для движения перекрыта часть дорог в районе места происшествия. Правоохранители просят горожан не приближаться к промзоне, чтобы не мешать спасательным работам.

Ранее взрыв прогремел на заводе в провинции Хэнань в Китае. После этого в цехах начался пожар. Информации о том, производством чего занималось предприятие и что послужило причиной взрыва, не поступало.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

