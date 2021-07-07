На территории порта в Дубае произошел взрыв

07 июля, 23:28 (обновлено 07.07.2021 23:50)
Фото: Twitter/Sameer Alnamri
На территории порта Джабаль-Али в ночь на четверг, 8 июля, прогремел взрыв. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Al-Arabiya.
"По меньшей мере четыре жителя, проживающих в районе Дубай Марина, сообщили, что слышали взрыв. Они сказали, что окна и двери в их домах были повреждены в результате взрыва", – говорится в сообщении.
Как позже сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства эмирата, взрыв произошел в одном из контейнеров на торговом судне. Пожар уже локализован. Погибших и пострадавших нет.
Ранее взрыв прогремел на одной из автозаправок в бразильском Сан-Паулу. Там взорвалась цистерна с топливом. По меньшей мере пострадали 15 человек.
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