На территории порта в Дубае произошел взрыв

Фото: Twitter/Sameer Alnamri

На территории порта Джабаль-Али в ночь на четверг, 8 июля, прогремел взрыв. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Al-Arabiya.

"По меньшей мере четыре жителя, проживающих в районе Дубай Марина, сообщили, что слышали взрыв. Они сказали, что окна и двери в их домах были повреждены в результате взрыва", – говорится в сообщении.

Как позже сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства эмирата, взрыв произошел в одном из контейнеров на торговом судне. Пожар уже локализован. Погибших и пострадавших нет.

Ранее взрыв прогремел на одной из автозаправок в бразильском Сан-Паулу. Там взорвалась цистерна с топливом. По меньшей мере пострадали 15 человек.