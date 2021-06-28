В центре Лондона прогремел взрыв

Фото: телеграм-канал Mash

В Лондоне около станции Elephant&Castle произошел крупный пожар, причина которого в настоящее время выясняется. Об этом сообщает РИА Новости.

В тушении возгорания задействованы порядка 70 пожарных и 10 специализированных машин. Уточняется, что горят коммерческие постройки, автомобили и телефонная будка.

"Три коммерческих объекта под железнодорожными арками полностью горят, а также четыре автомобиля и телефонная будка возле железнодорожного вокзала #ElephantandCastle. Дороги перекрыты, и людям рекомендуется избегать посещения этого района, держать окна и двери закрытыми", – сказано в сообщении пожарной службы в Twitter.

Ранее пожар в здании МВД России на Житной улице в Москве ликвидировали. Уточняется, что пострадавших нет, а площадь пожара составила 10 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной задымления стала перегрузка системы охлаждения в серверной. В здании сработала автоматическая газовая система пожаротушения. Людей эвакуировали.

