В центре Лондона прогремел взрыв

17:07
Фото: телеграм-канал Mash
В Лондоне около станции Elephant&Castle произошел крупный пожар, причина которого в настоящее время выясняется. Об этом сообщает РИА Новости.
В тушении возгорания задействованы порядка 70 пожарных и 10 специализированных машин. Уточняется, что горят коммерческие постройки, автомобили и телефонная будка.
"Три коммерческих объекта под железнодорожными арками полностью горят, а также четыре автомобиля и телефонная будка возле железнодорожного вокзала #ElephantandCastle. Дороги перекрыты, и людям рекомендуется избегать посещения этого района, держать окна и двери закрытыми", – сказано в сообщении пожарной службы в Twitter.
Ранее пожар в здании МВД России на Житной улице в Москве ликвидировали. Уточняется, что пострадавших нет, а площадь пожара составила 10 квадратных метров.
По предварительным данным, причиной задымления стала перегрузка системы охлаждения в серверной. В здании сработала автоматическая газовая система пожаротушения. Людей эвакуировали.
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