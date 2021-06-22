Возгорание в здании МВД в центре Москвы ликвидировали

Фото: телеграм-канал "112"

Возгорание в здании МВД России на Житной улице в Москве ликвидировали. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного МЧС сообщает ТАСС. Уточняется, что пострадавших нет, а площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Как рассказали в МВД, по предварительным данным, причиной задымления стала перегрузка системы охлаждения в серверной. Пожар произошел около 21:50 по московскому времени. В здании сработала автоматическая газовая система пожаротушения. Людей эвакуировали.

Ранее сообщалось, что на кирпичном заводе в Московской области загорелся склад с пленкой. На место происшествия были направлены экстренные службы. Возгорание удалось снять с квадрокоптера. Площадь пожара составила 8 тысяч квадратных метров.