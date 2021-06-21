Пожар на складе в Подмосковье сняли с коптера

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Пожар на складе с пленкой в Подмосковье сняли с коптера. На кадрах видны языки открытого пламени.

Известно, что возгорание началось на кирпичном заводе в поселке Тучково. Площадь пожара составляет 3 тысячи квадратных метров.

По всей площади здания наблюдается задымление. В пресс-службе подмосковного главка МЧС факт пожара на складе подтвердили.

Ранее склад с пиротехнической продукцией загорелся на Лужнецкой набережной. Там взрывались петарды. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности. Огонь с горящего склада перекинулся на соседнее здание.