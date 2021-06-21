Движение на МКАД в районе Липецкой улицы ограничено из-за возгорания машины

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение транспорта на МКАД в районе Липецкой улицы в сторону Варшавского шоссе ограничено из-за возгорания машины. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса.

"На внутренней стороне 27-го километра МКАД в первой полосе загорелся автомобиль. Движение в сторону Варшавского шоссе ограничено до двух полос", – говорится в сообщении.

Общая площадь пожара составила шесть квадратных метров. Возгорание ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало, сообщили в МЧС.

Накануне в Матвеево-Курганском районе Ростовской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали пять человек.

