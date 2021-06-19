Авария произошла на МКАД в районе Киевского шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

ДТП произошло на МКАД в районе Киевского шоссе. Об этом информирует департамент транспорта столицы.

Известно, что авария случилась на 44-м километре автодороги. Там в среднем ряду столкнулись два автомобиля.

Как утверждается в Telegram-канале Дептранса, на месте происшествия находятся оперативные службы города.

Кроме того, в районе аварии фиксируются затруднения в движении транспорта длиной в 1,3 километра.

Ранее ДТП с участием автомобиля Bentley и трамвая произошло в Тверском районе Москвы. Столкновение случилось на Лесной улице у дома № 4 около 22:00.

В результате случившегося никто не пострадал. При этом были временно изменены маршруты трамваев № 7 и 9.

Позднее движение трамваев восстановили.