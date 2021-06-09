Несколько трамваев задерживаются на Волоколамском шоссе

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В районе улицы Панфилова на Волоколамском шоссе задерживаются трамваи № 6, 15, 23, 28, говорится в сообщении департамента транспорта в телеграм-канале.

Как уточняется, задержки вызваны техническими причинами.

"Маршруты временно изменены – вместо метро "Сокол" трамваи ходят до метро "Войковская". Будьте внимательны", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что маршруты, по которым курсируют автобусы № 120, 661, 830 и 325 в районе станции "Мичуринский проспект", временно изменили в связи со строительством Большой кольцевой линии метрополитена.

