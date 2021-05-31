Маршруты автобусов у станции метро "Мичуринский проспект" изменили

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Маршруты автобусов № 120, 661, 830 и 325, курсирующие в районе станции метро "Мичуринский проспект", временно изменили в связи со строительством Большой Кольцевой линии (БКЛ) метрополитена. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"В связи со строительством станции метро "Мичуринский проспект" Большой кольцевой линии временно меняются маршруты автобусов на улице Удальцова", – говорится в сообщении.

Так, автобусы № 120, 661 и 830 следуют по улицам Раменки и Светланова вместо участка улицы Удальцова. Также автобус № 325 следует по улицам Лобачевского и Коштоянца без остановки у метро "Мичуринский проспект".

Ранее сообщалось, что из-за строительных работ два автобусных маршрута в центре столицы изменят работу, а рейс № 166к в ТиНАО будет выполняться ежедневно.