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Транспорт

19:15

Схема движения четырех автобусных маршрутов около станции "Некрасовка" изменятся с 23 мая

транспорт город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 23 мая частично изменятся маршруты движения четырех автобусов в районе станции метро "Некрасовка". Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"С 23 мая частично меняются маршруты автобусов № 722, 788, 855, 893 в районе станции метро "Некрасовка". Автобусы № 722, 788, 855 будут объезжать участок улицы Рождественской между улицей Покровской и улицей Липчанского по временной дороге на улице Недорубова", – объяснили в департаменте.

Там также уточнили, что автобусы № 893 поедут в обоих направлениях по улице Покровской без заезда на улицу Рождественскую.

Такие изменения вызваны строительством ТПУ "Некрасовка". Они продлятся до окончания работ.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что специалисты организуют временные остановки:

  • "Метро "Некрасовка" для автобуса № 722 по улице Покровской, дома 17, корпуса 3, при следовании от центра;
  • "Улица Липчанского" для автобусов № 722, 788, 855 по улице Недорубова перед пересечением с улицей Липчанского при следовании от центра;
  • "Улица Недорубова, 19" для автобусов № 722, 855 по улице Недорубова перед пересечением с улицей Липчанского при следовании в центр.

Ранее стало известно, что движение транспорта на участках Дмитровского шоссе будет ограничено в ночное время с 28 мая по 6 июня в связи со строительством станции метро "Лианозово". В период с 28 по 31 мая ограничения будут действовать на участке Дмитровского шоссе в районе дома 155, корпуса 1. С 1 по 6 июня движение ограничат в районе дома 110, строения 73.

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