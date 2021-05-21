Схема движения четырех автобусных маршрутов около станции "Некрасовка" изменятся с 23 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 23 мая частично изменятся маршруты движения четырех автобусов в районе станции метро "Некрасовка". Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"С 23 мая частично меняются маршруты автобусов № 722, 788, 855, 893 в районе станции метро "Некрасовка". Автобусы № 722, 788, 855 будут объезжать участок улицы Рождественской между улицей Покровской и улицей Липчанского по временной дороге на улице Недорубова", – объяснили в департаменте.

Там также уточнили, что автобусы № 893 поедут в обоих направлениях по улице Покровской без заезда на улицу Рождественскую.

Такие изменения вызваны строительством ТПУ "Некрасовка". Они продлятся до окончания работ.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что специалисты организуют временные остановки:

"Метро "Некрасовка" для автобуса № 722 по улице Покровской, дома 17, корпуса 3, при следовании от центра;

"Улица Липчанского" для автобусов № 722, 788, 855 по улице Недорубова перед пересечением с улицей Липчанского при следовании от центра;

"Улица Недорубова, 19" для автобусов № 722, 855 по улице Недорубова перед пересечением с улицей Липчанского при следовании в центр.