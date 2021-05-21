Схема движения четырех автобусных маршрутов около станции "Некрасовка" изменятся с 23 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
С 23 мая частично изменятся маршруты движения четырех автобусов в районе станции метро "Некрасовка". Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
"С 23 мая частично меняются маршруты автобусов № 722, 788, 855, 893 в районе станции метро "Некрасовка". Автобусы № 722, 788, 855 будут объезжать участок улицы Рождественской между улицей Покровской и улицей Липчанского по временной дороге на улице Недорубова", – объяснили в департаменте.
Там также уточнили, что автобусы № 893 поедут в обоих направлениях по улице Покровской без заезда на улицу Рождественскую.
Такие изменения вызваны строительством ТПУ "Некрасовка". Они продлятся до окончания работ.
Кроме того, в ведомстве уточнили, что специалисты организуют временные остановки:
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