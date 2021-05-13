Движение на бульваре Маршала Рокоссовского ограничат до 17 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 15 мая по 17 июля из-за дорожных работ ограничат движение на бульваре Маршала Рокоссовского. Об этом рассказали в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

"Ограничения движения вводятся в связи с проведением дорожных работ на бульваре Маршала Рокоссовского", – говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать на одной полосе, также частично будет ликвидировано парковочное пространство.

С15 мая по 15 июня будет ограничено движение по бульвару Маршала Рокоссовского в районе дома 17 и дома 13, с 16 июня по 15 июля – в районе дома 11.

В районе дома 19/16 движение ограничат с 1 по 17 июля. Все изменения будут действовать круглосуточно.

Ранее сообщалось, что из-за проведения киносъемок 13 мая на нескольких участках в центре столицы перекроют движение транспорта.

Также стало известно, что схема движения на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях столичного метро изменилась с 11 мая для разгрузки общественного транспорта из-за закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии.