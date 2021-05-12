В центре Москвы 12 и 13 мая на нескольких участках перекроют движение

15:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Из-за проведения киносъемок 12 и 13 мая на нескольких участках в центре столицы перекроют движение транспорта. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
"Перекрытия вводятся в связи с проведением киносъемок в ЦАО", – говорится в сообщении.
С 21:30 12 мая до 01:30 13 мая будет перекрыто движение на участке 1-го Кадашевского переулка от Кадашевской набережной до 3-го Кадашевского переулка, а также на участке 3-го Кадашевского переулка до улицы Большая Ордынка.
С 1:30 до 05:30 13 мая ограничения будут действовать на участке улицы Большая Ордынка от 3-го Кадашевского переулка до Малого Москворецкого моста, на участке Малого Москворецкого моста, на пересечении улицы Болотная и Лубочного переулка, а также на участке Большого Москворецкого моста.
Уточняется, что перекрытия будут кратковременными – промежутки не более пяти минут.
Ранее сообщалось, что схема движения на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях столичного метро изменится с 11 по 21 мая для разгрузки общественного транспорта из-за закрытия участка салатовой ветки.
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