Движение частично ограничат в Проектируемом проезде №6640 с 12 по 15 мая

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С 12 по 15 мая в Проектируемом проезде № 6640 частично ограничат движение транспорта, передает пресс-служба информационного центра транспортного комплекса Москвы.

Меры вводятся в связи с проведением дорожных работ.

В частности, движение будет организовано по одной полосе с организацией приоритетного права проезда. Ограничения будут введены в районе дома 65 Б по улице Удальцова с 1:30 до 5:30 в указанный период.

Ранее сообщалось, что в период с 10 мая по 30 июня будет перекрыт участок Наличной улицы и ограничено движение по Солдатской улице. Участок Наличной улицы от дома № 4, строения 7, до дома № 3 будет перекрыт полностью. Данные ограничения связаны с проведением работ по строительству ТПУ на станции метро "Лефортово".

