На нескольких улицах в центре Москвы ограничат движение

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Схема движения от Баррикадной улицы до Третьего транспортного кольца изменится с 10 мая в связи с благоустройством, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, под ограничения попадут:

улица Красная Пресня от Дружинниковской улицы до площади Краснопресненская Застава;

площадь Краснопресненская Застава;

Звенигородское шоссе от ТТК до площади Краснопресненская Застава;

Волков переулок и Малая Грузинская улица в районе пересечения с улицей Красная Пресня, Пресненский переулок от улицы Красная Пресня до улицы Заморенова;

Большой Трехгорный переулок от улицы Красная Пресня до улицы Заморенова;

улица Трехгорный Вал от Красной Пресни до улицы Заморенова, улица Пресненский Вал в районе пересечения с улицей Красная Пресня;

улица 1905 года в районе пересечения с улицей Красная Пресня, 2-я Черногрязская улица в районе пересечения со Звенигородским шоссе;

в районе пересечения со Звенигородским шоссе следующие улицы: 2-я Звенигородская, улица Сергея Макеева, Красногвардейский бульвар, Стрельбищенский переулок, улица Подвойского, дом 26.

В центре Москвы перекроют ряд улиц из-за подготовки к параду 9 Мая

Также 4, 7 и 9 мая в связи с подготовкой к параду Победы изменится схема движения транспорта и режим работы метро. Жителей столицы просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.