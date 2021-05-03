Какие улицы и станции метро будут недоступны с 1 по 10 мая

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Москва 24

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Город

10:35

На нескольких улицах в центре Москвы ограничат движение

город транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Схема движения от Баррикадной улицы до Третьего транспортного кольца изменится с 10 мая в связи с благоустройством, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, под ограничения попадут:

  • улица Красная Пресня от Дружинниковской улицы до площади Краснопресненская Застава;
  • площадь Краснопресненская Застава;
  • Звенигородское шоссе от ТТК до площади Краснопресненская Застава;
  • Волков переулок и Малая Грузинская улица в районе пересечения с улицей Красная Пресня, Пресненский переулок от улицы Красная Пресня до улицы Заморенова;
  • Большой Трехгорный переулок от улицы Красная Пресня до улицы Заморенова;
  • улица Трехгорный Вал от Красной Пресни до улицы Заморенова, улица Пресненский Вал в районе пересечения с улицей Красная Пресня;
  • улица 1905 года в районе пересечения с улицей Красная Пресня, 2-я Черногрязская улица в районе пересечения со Звенигородским шоссе;
  • в районе пересечения со Звенигородским шоссе следующие улицы: 2-я Звенигородская, улица Сергея Макеева, Красногвардейский бульвар, Стрельбищенский переулок, улица Подвойского, дом 26.

Также 4, 7 и 9 мая в связи с подготовкой к параду Победы изменится схема движения транспорта и режим работы метро. Жителей столицы просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.

В центре Москвы перекроют ряд улиц из-за подготовки к параду 9 Мая

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