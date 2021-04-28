Работу аэропортов Московского региона ограничат из-за репетиции парада Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В мае движение в воздушном пространстве над Москвой временно ограничат из-за подготовки к параду Победы. Об этом сообщили в Росавиации.
"Для проведения тренировок воздушной части парада Победы 4 и 7 мая (резервные дни – 5 и 6 мая), а также для проведения непосредственно парада 9 мая 2021 года над Москвой будет установлен временный режим использования воздушного пространства", – говорится в сообщении.
Согласно утвержденному расписанию, для аэропорта Шереметьево ограничения будут действовать с 10:40 до 11:05; Домодедово – с 10:55 до 11:20; Внуково – с 10:50 до 11:15; Раменское – с 10:55 до 11:20; Калуга (Грабцево) – с 09:40 до 10:40; Остафьево – с 10:55 до 11:20.
В Росавиации подчеркнули, что ограничения минимальны по времени, поэтому значительных изменений времени вылета и прилета пассажирских судов не прогнозируется.
"Резервные дни могут быть задействованы для репетиций в случае неблагоприятных метеоусловий в основные дни", – уточнили в ведомстве.
Также воздушные парады пройдут в Санкт-Петербурге, Мурманске, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Чите, Улан-Удэ, Калининграде, Хабаровске. Отмечается, что на работу региональных аэропортов это практически не повлияет.
Ранее в Сети появились кадры с репетиции парада Победы в Алабине. В тренировке участвовали почти 200 боевых машин, среди которых – знаменитые "Искандеры" и "Панцири", а также 76 самолетов и вертолетов.
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