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Общество

16:27

Акция "Бессмертный полк" 9 мая пройдет в онлайн-формате

общество

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Акция "Бессмертный полк" 9 мая состоится в онлайн-формате. Об этом на брифинге сообщила сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

"Каждый субъект РФ получит свой поток трансляции. Шествие будет транслироваться на городском телевидении, медиасферах, городских экранах и прочих поверхностях. Таким образом, в каждом регионе люди увидят в своем строю всех своих земляков. Трансляция начнется 9 мая в 15:00 по местному времени", – отметила Цунаева.

При этом она выразила надежду, что в традиционном формате акцию удастся провести 24 июня.

"Мы очень рассчитываем, что ситуация с пандемией изменится, Роспотребнадзор сможет скорректировать свои требования, и мы как организаторы сможем организовать шествие "Бессмертный полк России" в очном формате. Дата, которую мы бы хотели назвать, – 24 июня", – добавила она.

Для участия в онлайн-акции необходимо подать заявку на сайте.

В конце марта 2021 года стартовал набор добровольцев на онлайн-шествие "Бессмертного полка". В задачи волонтеров будет входить модерация присылаемых россиянами фотографий и информации для включения их в онлайн-шествие.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что формат проведения акции в этом году будет зависеть от эпидемиологической ситуации и рекомендаций санитарных властей.

В прошлом году "Бессмертный полк" состоялся в День Победы также в онлайн-формате из-за пандемии.

Военные парады по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 городах России, торжественные мероприятия по случаю праздника состоятся в 377 российских городах и населенных пунктах.

В параде на Красной площади будут участвовать свыше 12,5 тысячи человек. Кроме того, в маневрах будут задействованы более 190 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.

Акцию "Бессмертный полк" переносить не будут

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