Военная техника перебазируется на улицу Нижние Мневники перед Парадом Победы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Военная техника, принимающая участие в Параде Победы на Красной площади, будет передислоцирована на временную площадку в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс".

Перевод транспортных средств запланирован на 23 апреля. Ориентировочно 200 единиц военной техники переедут из Алабино на улицу Нижние Мневники, 45.

Маршрут колонны будет пролегать по Минскому, Можайскому и Рублевскому шоссе. Также будут задействованы улицы Осенняя и Крылатская.

"В составе механизированной колонны пройдут бронетранспортеры "Бумеранг", бронированные автомобили "Тайфун", боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3, пусковые установки ракетного комплекса "Ярс", зенитного ракетного комплекса "С-400" и ракетного комплекса "Искандер-М", – уточнили в министерстве обороны РФ.

Накануне ведомство назвало официальные даты репетиций парада Победы. Ночные репетиции состоятся 29 апреля и 4 мая, генеральная репетиция запланирована на 7 мая.