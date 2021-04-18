Военная техника перебазируется на улицу Нижние Мневники перед Парадом Победы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Военная техника, принимающая участие в Параде Победы на Красной площади, будет передислоцирована на временную площадку в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс".
Перевод транспортных средств запланирован на 23 апреля. Ориентировочно 200 единиц военной техники переедут из Алабино на улицу Нижние Мневники, 45.
Маршрут колонны будет пролегать по Минскому, Можайскому и Рублевскому шоссе. Также будут задействованы улицы Осенняя и Крылатская.
"В составе механизированной колонны пройдут бронетранспортеры "Бумеранг", бронированные автомобили "Тайфун", боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3, пусковые установки ракетного комплекса "Ярс", зенитного ракетного комплекса "С-400" и ракетного комплекса "Искандер-М", – уточнили в министерстве обороны РФ.
Накануне ведомство назвало официальные даты репетиций парада Победы. Ночные репетиции состоятся 29 апреля и 4 мая, генеральная репетиция запланирована на 7 мая.
В Подмосковье прошла репетиция парада в честь Дня Победы
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