Иностранных лидеров не планируют приглашать на парад Победы в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Россия не планирует приглашать зарубежных участников на парад Победы в Москве, так как год не юбилейный, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, год не юбилейный, поэтому не имеется в виду приглашать зарубежных участников. В остальном будет, наверное, обычный режим приглашения на парад. Но с теми нюансами, которые уже ближе к дате проведения будут определены нашими санитарными властями", – приводит его слова РИА Новости.
В конце марта Песков отметил, что пока неясно, будут ли на торжественное мероприятие приглашать иностранных гостей. Он отметил, что эпидемиологическая ситуация внушает осторожный оптимизм.
Кроме того, пресс-секретарь подчеркнул, что и говорить об очном участии Владимира Путина в шествии "Бессмертного полка" пока преждевременно.
"Бессмертный полк" в этом году готовится как в очном, так и в онлайн-формате. Итоговое решение примут в зависимости от эпидемиологической обстановки в мае.
При этом известно, что шествие в РФ пройдет 9 мая 2021 года.
Об участии зарубежных гостей в параде Победы пока неизвестно – Песков
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