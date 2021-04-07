Иностранных лидеров не планируют приглашать на парад Победы в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Россия не планирует приглашать зарубежных участников на парад Победы в Москве, так как год не юбилейный, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, год не юбилейный, поэтому не имеется в виду приглашать зарубежных участников. В остальном будет, наверное, обычный режим приглашения на парад. Но с теми нюансами, которые уже ближе к дате проведения будут определены нашими санитарными властями", – приводит его слова РИА Новости.

В конце марта Песков отметил, что пока неясно, будут ли на торжественное мероприятие приглашать иностранных гостей. Он отметил, что эпидемиологическая ситуация внушает осторожный оптимизм.

Кроме того, пресс-секретарь подчеркнул, что и говорить об очном участии Владимира Путина в шествии "Бессмертного полка" пока преждевременно.

"Бессмертный полк" в этом году готовится как в очном, так и в онлайн-формате. Итоговое решение примут в зависимости от эпидемиологической обстановки в мае.

При этом известно, что шествие в РФ пройдет 9 мая 2021 года.

