Об участии зарубежных гостей в параде Победы пока неизвестно – Песков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Парад Победы 9 мая в Москве состоится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом, по его словам, пока неясно, будут ли на торжественное мероприятие приглашать иностранных гостей. Он отметил, что эпидемиологическая ситуация внушает осторожный оптимизм.

"Мне неизвестно о том, что готовятся приглашения для иностранцев. Парад будет однозначно", – сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что заявления о Параде и акции "Бессмертный полк" уже были, но об иностранцах речи не шло.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что парад на Красной площади по случаю Дня Победы в этом году пройдет в обычном формате. По его словам, вопрос о зрителях будет решаться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Также сообщалось, что 9 мая 2021 года пройдет шествие "Бессмертного полка" в РФ. По словам организаторов памятной акции, "Бессмертный полк" в этом году готовится как в очном, так и в онлайн-формате.

В 2020 году парадные расчеты прошли по Красной площади 24 июня в связи с пандемией. Акция "Бессмертный полк" состоялась в День Победы в онлайн-формате.