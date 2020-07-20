Шествие "Бессмертного полка" в РФ пройдет 9 мая 2021 года

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Исполком общероссийского общественного движения "Бессмертный полк" одобрил перенос одноименного шествия на 2021 год. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
"К сожалению, эпидемиологическая ситуация такова, что мы не можем прогнозировать, в какую дату это [проведение акции] будет возможно в этом году (...) Поэтому правильно будет перенести народное шествие Бессмертного полка на 9 мая следующего года, когда здоровью людей ничто не будет угрожать", – заявили в исполкоме.
Перенести акцию ранее предложил народный артист СССР, сопредседатель Центрального штаба Движения Василий Лановой. Об этом он заявил после того, как запланированное на 26 июля (День военно-морского флота) шествие отменили.
Решение о переносе шествия поддержал президент России Владимир Путин. Он заявил, что в 2021 году будет организована масштабная и достойная акция в память о героях войны.
Шествие "Бессмертного полка" было отменено в апреле на фоне усложнившейся ситуации по коронавирусу COVID-19. Аналогичное решение приняли в отношении парада Победы – подготовку к нему приостановили.
Парадные расчеты все-таки прошли по Красной площади позже, 24 июня. А акция "Бессмертный полк" состоялась в День Победы в онлайн-формате.
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