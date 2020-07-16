Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Шествие "Бессмертного полка" 26 июля не состоится, сообщили организаторы мероприятия.

Данное решение было принято на онлайн-заседании Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России".

"Проведение шествия Бессмертного полка возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты: использование масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции. Это противоречит духу "Бессмертного полка", так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение", – заявила сопредседатель Центрального штаба Елена Цунаева.

Ранее президент России Владимир Путин предложил провести патриотическую акцию 26 июля, в День военно-морского флота страны. Глава государства тем не менее отметил, что ее, как и тематический парад, могут снова перенести из-за особенностей эпидемиологической обстановки.

По словам народного артиста СССР Василия Ланового, который также является сопредседателем Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", возникает вопрос, к какой дате приурочить шествие. Он предложил не устанавливать новые сроки, а перенести акцию сразу на 9 мая 2021 года.

Шествие "Бессмертного полка" было отменено в апреле на фоне усложнившейся ситуации по коронавирусу COVID-19. Аналогичное решение приняли в отношении парада Победы – подготовку к нему приостановили.

Парадные расчеты все-таки прошли по Красной площади позже, 24 июня. А акция "Бессмертный полк" состоялась в День Победы в онлайн-формате.

