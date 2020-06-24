Собянин поделился впечатлениями от парада Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин у себя в Twitter поделился впечатлениями от парада Победы на Красной площади.

"В этот день ровно 75 лет назад по Красной площади прошли Победители. Сводные полки всех фронтов – отличившиеся герои Великой Отечественной войны. Сегодня чеканили шаг их внуки и правнуки – продолжатели славных военных традиций, наследники Победы. Горжусь страной!", – написал мэр.

В среду, 24 июня, в Москве состоялся парад Победы. По Красной площади почти 14 тысяч военнослужащих, в том числе сводный оркестр в составе 900 человек.

Также по Красной площади прошла механизированная колонна военной техники. Возглавил ее танк Т-34.

Кроме того, в Москве состоялась авиационная часть парада Победы.

Все мероприятия, посвященные 75-летию Победы перенесли из-за распространения новой коронавирусной инфекции. В День Победы, 9 мая в Москве организовали только авиапарад и салют.