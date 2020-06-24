Президент Туркмении написал стихотворение о солдатах Великой Отечественной войны

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов написал стихотворение, которое посвятил солдатам Великой Отечественной войны. Текст произведения был опубликован со вступительной статьей о подвиге туркменского народа государственным информагентством Туркмении ТДХ.
Стихотворение Бердымухамедова стало парафразом известной песни Марка Бернеса "Журавли". Произведение начинается со слов: "Мне кажется порою: эту песню от имени Бернеса я пою".
Как уточняется во вступительном слове, 24 июня в стране вспоминают тех, "кто ценой своей жизни завоевал для нынешних поколений мир и свободу".
В материале отмечается, что туркменские солдаты в годы Великой Отечественной войны проявляли стойкость, верность воинскому долгу и преданность Родине. Они сражались на всех фронтах той войны – у стен Брестской крепости, под Москвой, Киевом, Смоленском, Ленинградом, Сталинградом.
Известно, что туркменские военнослужащие примут участие в параде, пройдя строем по Красной площади.
На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 300 тысяч выходцев из Туркмении. Из них 104 человека были удостоены звания "Герой Советского Союза".
Ранее президент Туркмении сообщил, что не сможет присутствовать на параде Победы в Москве. Вместо него страну на торжестве будет представлять министр обороны генерал-майор Бегенч Гундогдыев.
Также сообщалось, что на параде Победы в Москве не будет представителей Германии. При этом лидеры ряда других стран подтвердили готовность приехать в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях.
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