Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Представителей Германии не будет на параде Победы в Москве, который пройдет 24 июня, сообщает News.ru.

Как подчеркнул немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр, в этом особенном из-за пандемии году на параде будет присутствовать особый круг зарубежных гостей.

"Пока точных сведений мы не получили, но в настоящее время я исхожу из того, что представителей Германии не будет", – добавил он.

Владимир Путин ранее принял решение перенести проведение парада в честь 75-летия Победы с 9 мая из-за сложной эпидемиологической ситуации. Позже президент объявил, что парад пройдет 24 июня.

Для участия Россия пригласила парадные расчеты 19 государств. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что основную часть участников составят военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.

Лидеры ряда стран подтвердили готовность приехать в Москву для участия в праздничных мероприятиях. Все приглашения, разосланные российской стороной, остаются в силе.

Ветераны Великой Отечественной войны смогут посмотреть парад Победы на Красной площади без масок. Их будут рассаживать с учетом соблюдения социальной дистанции. Ветеранов доставят на торжественное шествие в продезинфицированном транспорте. Кроме того, обработке подвергнут места на Красной площади, где будут размещены гости.

Водитель, волонтеры и сопровождающие ветеранов родственники пройдут тестирование на коронавирус. Они будут обязаны носить средства индивидуальной защиты.

Сергей Собянин заявил, что Москва готова к мероприятию. Парад в городе продлится около полутора часов.