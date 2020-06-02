К участию в параде Победы допущены в основном военные с иммунитетом к COVID-19 – Шойгу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Основную часть участников парада Победы составят военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Отмечу, что к участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний", – заявил генерал армии.

Он призвал исключить любые контакты личного состава парадных расчетов с военнослужащими и гражданскими лицами, которые не привлекаются к тренировкам.

Владимир Путин поручил начать подготовку к параду Победы, который состоится 24 июня. Президент попросил министра обороны Сергея Шойгу обеспечить при проведении мероприятия самый строгий режим безопасности.

Глава государства также подписал указ, согласно которому 24 июня объявляется нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы.

В 10:00 по местному времени в Москве и в других городах России проведут военные парады с привлечением вооружения и военной техники, использованием в установленном порядке официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне – Знамени Победы. В 22:00 запланирован артиллерийский салют.

Свободного доступа на Красную площадь в день проведения парада Победы не будет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и иностранные лидеры будут наблюдать за парадом Победы на Красной площади, как и раньше, с трибуны.